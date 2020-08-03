食環署蟲鼠隊2人染疫　同區員工要自行做病毒檢測

新冠肺炎疫情令市民人人自危。食環署中西區蟲鼠隊有兩名員工確診染疫，有員工不滿食環署未有安排同區所有蟲鼠隊人員做病毒檢測，令他們需自行到衞生署豁下門診領取樣本瓶做病毒檢測，批評食環署做法不負責任。

市民鄧先生是食環署中西區蟲鼠隊外判服務承辦商的員工。他稱，中西區有20隊蟲鼠隊，負責區內滅蚊和杜絕鼠患工作，其中一隊上星期有一名工人確診，而同隊的管工亦於上星期六(1日)確診。他指，每一隊蟲鼠隊有6名成員，包括一名司機、一名管理員和四名員工，而西區所有蟲鼠隊的隊員每日都於山道集合報到，但自從有員工確診消息傳出後，食環署未有要求承辦商額外消毒車輛，亦沒有為同區所有蟲鼠隊人員做病毒測試，令他們自行到衞生署豁下門診領取樣本瓶做化驗，「我們都很擔心中招，但食環署好像沒事發生似的，很不負責任，是否要等到我們外判員工爆發感染，整個西區都出事才有行動？」

食環署回應指，已即時指示有關承辦商徹底清潔消毒該防治蟲鼠隊曾逗留或往來的地方及使用的工具。該隊其餘隊員已經休假，承辦商就人手作出相應調配安排，防治蟲鼠服務不會受到影響。