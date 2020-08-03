九巴開放總站供市民用膳收警告信　運輸署被轟荒謬絕倫

港府早前實施全日禁堂食措施，引起天怒人怨。九巴上周三(29日)在社交專頁公布，開放部分有蓋巴士總站供市民午膳之用；但做法引起港府注意。運輸署表示，九巴未有通知署方，其安排未獲授權。九巴回覆表示，在上月29日已與運輸署溝通，九巴義工隊和職員日前在公眾地方臨時擺放座椅供有需要人士使用，並感謝署方的認同。

運輸署表示，於上月30日已去信九巴，內容指巴士總站屬於政府土地，若希望將總站用作其他用途，應得有關部門批准，但同意及感謝九巴有關做法。

運輸署的回應引起公眾和區議員不滿。大埔區議員任啟邦今在社交平台專頁表示，怒斥港府政策失誤，有民間企業協助市民，卻收到警告信，形容做法「荒謬絕倫」。

九巴上月29日表示，開放3個巴士總站，包括佐敦（西九龍站）巴士總站、屯門站總站，以及大圍站總站，安排特別位置，讓市民安坐進餐。

網民「Martin Chun Wai Lai」表示，巴士總站不少都廢氣太高，不宜逗留太長時間，但稱讚九巴做法有心意，比很多機構好；另一網民「Debbie Chi」則指，本港發生任何事，都要香港人自救，又反問「市民痛恨政府，怪誰？」