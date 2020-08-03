東網全球月瀏覽量突破8億　每月活躍用戶逾1000萬

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東網走在最前，去年6月，本港爆出反修例風波，最現場、最貼身的現場直播，令東網贏盡口碑，單月全球總瀏覽量飆升至8.35億頁次，APP及網頁版的每月總活躍用戶人數，超過1010萬。近月，新冠肺炎肆虐，東網緊守崗位，密切跟進疫情消息，5月的全球總瀏覽量接近7.6億頁次，同月的總活躍用戶人數，亦超過1000萬，成績驕人。

嶄新娛樂消閒平台「繽FUN星網」，於8月尾推出後，不僅深得讀者喜愛，亦受娛樂圈中人追捧。新平台匯聚勁爆娛樂新聞、最潮生活資訊，多個精心炮製的精彩節目，保證觀眾睇得會心微笑，輕鬆減壓。每晚播出的「繽FUN主播室」，更會大派不同禮物、優惠，觀眾只要點擊影片左下角出現的按鈕，着數立即到手。

而主打評論節目的「東網視頻」，由多位主播剖析各個熱門議題，以多角度批判及拆解本地及國際時事，一針見血。版面內的節目，亦會在東網旗下社交平台發布，於6月，跨平台觀看次數高達1500萬。主播「仙迪」的鬼馬扮相、投入演繹，備受網民愛戴。