確診郵差派疫信　涉灣仔多幢大廈

香港郵政周一(3日)表示，一名隸屬於灣仔派遞局的郵差確診新冠肺炎，他最近一次上班日期為上周六(1日)，於周一早上因身體不適到診所求醫，並於晚上獲通知確診，目前該名郵差正在家接受隔離，等候入院。

染疫郵差負責多幢大廈的派遞工作，包括大坑道5-7、9A、11、50、50A、50C、52、52A、54、56號，福群道3-4、 5、6、6A、11-12號及利群道2、3-4、5-6、7、9A-D、12E、15-16號。他最近沒有外遊紀錄，外出工作及在派遞局工作時一直有佩戴口罩，於上班期間一直有進行體溫探測，體溫正常。

郵政署得悉情況後，已聯絡衞生防護中心追尋及協助界定相關的密切接觸者。有關工作地點會按衞生防護中心指引，即時安排全面清潔及消毒，包括所有公共設施。

郵政署周二(4日)會派員到該名郵差曾到訪派遞的大廈通知相關管理處，及於該些大廈張貼通告，以知會住戶及商戶相關情況。灣仔派遞局及相連的灣仔郵政局將會於周二(4日)及周三(5日)關閉，進行徹底清潔消毒，該區包括跑馬地、灣仔、銅鑼灣、大坑及北角電氣道的郵件派遞服務在此期間將會暫停。市民如有查詢，可於辦公時間內致電郵件派遞科熱線2723 3454。