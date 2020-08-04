何志平專欄：近鄉之情

「回來便好了」！

剛踏上這塊生我育我的土地上，深深的呼吸一下那久違了的空氣，清晨的微風，帶着鹹味，來得熟悉！那些道路，高樓大廈，記憶猶新，但又好像有點陌生似的。一下子，那幾個月來懸得高高的心，猛然的放了下來。

快要離開那禁錮了我三十個月的看守所前個多月，思鄉情切。老是憧憬着回到家裏去的情况：家人怎樣了，朋友還在嗎？還認得我嗎？哪些事要馬上處理？千絲萬縷從哪兒開始？但到了快要離開的時候，心情又徘徊在趕快回家和面臨重投入新生活的岔路口上，忐忑不安而又帶着一點壓不住的興奮。

這一天終於來臨了，踏進家門前，面對平日望穿秋水的家鄉時，卻心生惶恐，疏離感，心情複雜。忽然記起唐人宋之問的《渡漢江》「近鄉情更怯，不敢問來人」怯甚麼？畢竟離鄉別井了一段日子，歲月如水，各自度日，維繫的是以往共同走過的日子時光，甜的苦的都是一起成長的經驗。怕的又是甚麼？面對新的挑戰，活下去的壓力，舊生命裏的新生活，重頭再開始過的又一段漫長艱辛的路程。奈何歲月不饒人，身子骨頭老了，心頭意志也累了。

讀過《列子，周穆王》「燕人生於燕」的故事，講一個生於燕國長於楚國的人，年老了，思鄉心切，但在回鄉路中，同行的友人見他興高采烈，憧憬着夢寐已久的故鄉，便給他開了一個玩笑，到了晉國便騙他說是回到了燕國，那燕人還興奮的指着這裏是他兒時到過的甚麼地方，那兒又是他老家的甚麼甚麼，而大哭一場。最後同行的人禁不住給他說個明白，結果燕人因為白哭了一場而自慚不已。誰知，真的到了燕國，面對着故鄉的遺迹和祖先的墓地，他反而不再傷心了，是情緒的落差，鄉情寄託的失落，還是，那燕人自編自導的反高潮？我們真的知道自己的感情嗎？那燕人真的回鄉了嗎？人是回到燕鄉了，其實他在晉國的時候，為着以為是燕國的城池，土地廟，小時候玩過的地方，家裏的祖地時，愁容難過眼淚掉下來的時候，他的心靈就已經回到燕國的家了，在無限的念想燕國的時候，就已經回到家鄉了，從那次哭過後，雖然還在晉，身還未到燕，心已早在家了。根在那裏，心就在那裏，家也就在那裏。

話雖如此，回到香港，城市依舊，人老了，事多了，市面景像依然，人不一樣了，開懷的是人情還在。妻子，女兒，媽媽，都不離不棄的等着我。家人的噓慰，剩下來的老朋友不離不棄，依然熱烈的問候，東方報業多次託友人送來的問候和關心，都是十分窩心的，我滿懷的感激。

老同學，在港的，在遠洋的，都發來電郵短訊說「回來便好了」。同學們、朋友們，多年都未見一面，通訊也不多，但都像兒時一般心念着，一句簡單的話，載着一車的感情。

又碰上疫情關係，友好家人不能多見，但關懷無妨，知道已安全回來，就好了，放心了，安心了。

回味着老朋友的一句話：「回來就好了」！

回到哪裏來？到家鄉吧？到家裏嗎？到身邊嗎？都是！

更重要的是，是回到「平安」那裏去！

知道你平安，就好了！

我為每一聲的問候，每一顆關懷的愛心，每一份真摯不減的情懷，衷心的感激。

回來便好了！

平安便好了！