豁免檢疫者一日未堵　辣招拖長都冇用

港府「佛系抗疫」，導致本港新冠肺炎確診數字不斷攀升，雖然早前遭專家炮轟後，港府及後推出「戴罩令」，「晚六朝五禁堂食令」及「二人禁聚令」安排，但仍無助遏止疫情蔓延。港府昨日宣布將相關禁令及十四類處所閉關措施延長一周至八月十一日。有議員批評港府即使延長禁令，但繼續讓部分人士獲豁免安排，直言「延長幾多日都冇用」。另有傳染病專家指，延長七日無可能控制疫情，並指昨日確診數字雖有回落，但不排除因「周末效應」所致，呼籲市民繼續減少外出，在家抗疫。

港府宣布延續措施包括：餐飲處所每天下午六時起至翌日早上四時五十九分禁止堂食，顧客人數不得超過座位數目的一半，不得多於二人同坐一桌；酒吧或酒館必須關閉；遊戲機中心、浴室及健身中心等表列處所須停止營業；禁止在公眾地方進行二人以上的群組聚集；於公眾地方須一直佩戴口罩。相關措施將於於本月五日零時零分起生效，為期七天。

議員郭家麒指，港府推行相關禁令已導致飲食，零售等行業處於水深火熱之中，連月來叫苦連天；他認為，港府讓部分人士獲豁免安排是第三波疫情的罪魁禍首，直言一日未填補這個漏洞，延長多少天都無用，現時再次延長禁令，根本就是「政府做錯，市民埋單」，他促請港府盡快推出第三輪抗疫基金，紓緩業界慘淡境況。

醫學會傳染病顧問委員會主席梁子超認為，港府延長七日禁令完全不足以遏止疫情，他指昨日確診個案回落至八十宗，但他強調不排除因「周末效應」所致，即因周日私家診所休息，導致病毒檢測下跌，確診數字減少。他認為，今次延長七日是有必要且合理，若延長十四日會太長，反而會有反彈效應。他解釋，因為相關禁令早前已推出兩至三星期，若再延長兩星期，大眾會感到不耐煩，出現抗疫疲勞，或因而出現隱形帶菌者。他建議，未來七日非常關鍵，港府需加強個案追蹤及解決密切接觸者隔離滯後問題，才能夠考慮進一步放寬相關禁令。

從事飲食業的盧先生表示，禁止晚市堂食影響工作，晚上生意大跌需提早收工，認為延長措施令生活增添麻煩，因晚餐要外賣回家，使費因而增加。他直言，封關較延長禁令更為有效，港府不應再讓隱形確診者入境香港。市民周先生表示，平日習慣在餐廳吃晚餐後才回家，但受禁止晚市堂食措施影響，被迫買外賣，認為延長禁令為生活帶來不便，但為控制疫情，措施無法避免。