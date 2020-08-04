東方日報A2：第三波疫戰港府輸到失魂　兩日三宗搞錯確診

新冠肺炎第三波疫情襲港今日「滿月」，短短一個月確診個案急增二千三百三十一宗，比起第一、二波總數高一點八倍，令本港至今累計確診三千五百九十宗。第三波疫情死亡人數達三十一人，比前兩波高四倍多。確診患者等候入院治療時間增長，昨日竟出現約二百名確診者等入院，更發生兩日三宗調錯確診個案。有學者批評，港府防疫措施「愈做愈爛」，即使推出禁堂食令約兩星期，但確診個案依然一發不可收拾，形容措施是「頭痛醫頭，腳痛醫腳」，成效不彰。

第三波疫情自上月五日開始，由上月廿二日至前日，單日均有過百宗新增確診個案，上周四曾創新高達一百四十九宗。該十二天「破百」確診數字中，本地確診感染亦佔逾一百宗，輸入個案只佔數宗。相較第一、二波總數的一千二百五十九宗，第三波疫情較首兩波高一點八倍，死亡人數達三十一人，較第一、二波高出四倍。

衞生防護中心的網頁昨日曾一度顯示，本港約二百名確診者仍等待入院，有患者苦等一星期還未能獲得安排入院治療。醫管局解釋，截至昨午等候入院的確診患者已達一百五十人，目前亞博館社區治療設施及鯉魚門公園渡假村社區隔離設施，已分別接收五十六名及二百名病人，約三百名病情穩定的患者亦轉送至二線隔離病床。

當局重申，社區治療設施對醫管局是全新模式，因此不想在啟用初期，便將病人一次過送往亞博館，以免對醫護人員構成感染風險。另外，由於第三波疫情的確診者年紀較大，或有長期病患，因此較易病逝，目前大部分確診病人的肺部無受大影響，醫生會在病人覆診時為他們評估及照肺片，有需要時會為病人測試肺功能，了解病毒對病人肺部的影響。

理工大學專業及持續教育學院講師陳偉強表示，港府目前的防疫措施只屬「頭痛醫頭，腳痛醫腳」，本港確診數字仍然嚴峻，過去有十二天單日均逾百宗確診，雖然昨日稍有回落，但難免今日會有再上升的危機，即使現時實施的防疫措施已十分嚴厲，仍未能做到立竿見影，若確診數字依然維持高水平，港府只會實施更嚴厲的社交距離措施，讓市民的生活遲遲未能回復正常。

香港大學感染及傳染病中心總監何栢良出席一個電台節目時指出，近兩周本港每日錄得逾百宗確診個案，每日仍有為數不少的確診者或密切接觸者，需要等待送院或送入檢疫中心，由於訊息滯後，部分有密切接觸的人士仍會繼續上班，或因此衍生很多新的群組，並擔心本港各方面設施不足，特別是化驗及衞生防護中心的人手壓力，不利追蹤疫情。

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