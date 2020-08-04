探射燈：石屎鬆脫造成傷亡　業主恐惹官非

工廈外牆石屎鬆脫事件屢現，一旦造成意外傷亡，相關法律責任誰屬？受害人又該如何追討？執業大律師陸偉雄表示，根據 《簡易程序治罪條例》，如有人自建築物掉下任何東西，或容許任何東西自建築物墜下，以致對在公眾地方之內或附近的人造成危險或損傷者，則掉下該東西或容許該東西墜下的人，即屬犯罪，可處罰款1萬港元及監禁6個月。

由於工廈的業主立案法團並非實質的個人，難以判監，陸偉雄表示不少事故最終只能罰款了事，惟罰款金額亦不高，直言罰則欠缺阻嚇力，因此建議受害人可遁民事索償，陸舉例指「若然傷者係大學醫科生，因為意外冇機會做醫生，咁就要賠埋呢方面嘅損失」。

除此之外，政府過去強制要求所有業主立案法團，投保保額不少於1000萬港元的第三者風險保險，惟不少三無大廈無業主立案法團，因此沒有投保，若發生石屎剝落意外，受害人難獲賠償亦難以向大廈業主追討。陸建議政府參考社會福利署現有的交通意外傷亡援助計劃，設立一個不論意外是因誰人的過失引起都可發放賠償的基金，彌補受害人損失。

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