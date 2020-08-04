探射燈：石屎隨時冧　失修工廈幢幢驚心

現正值風季和雨季，過去兩個月已發生多宗工廈冧石屎意外，揭示舊式工廈維修保養問題。東網記者日前與專家巡視多區工廈，發現不少樓齡高的工廈滲水問題嚴重，外牆現裂痕。同時，部分工廈懸臂式簷篷防水層受損，簷篷下人來人往，一旦冧石屎後果嚴重。

「裂紋有差唔多兩米長，如果（石屎）跌落嚟好易整傷人。」樓宇檢驗技術專家賴達明直呼危險。現場為粉嶺安全街一幢樓齡逾30年的工廈，離地約4米高的外牆呈現1條長約2米的裂縫，賴指裂縫周邊出現銹迹，顯示有雨水從裂縫滲入鋼筋，而生銹鋼筋易受高溫膨脹，若墮下，途人有機會造成傷亡。

觀塘開源道1幢樓齡逾40年的工廈，外牆多處有裂縫，賴以高清紅外線掃描器檢測，發現多個異常的低溫帶以及高溫帶，賴解釋高溫帶代表外牆與結構層分離形成空鼓，低溫帶就顯示牆內有滲水問題，兩者均有外牆飾面剝落危機。

鴻圖道另1幢超過40年樓齡的工廈，大門外牆石屎出現明顯裂縫，以工具輕敲會發出回聲，石屎外牆連接着懸臂式簷篷，賴推斷因簷篷防水層受損，積水滲漏並破壞結構；同區成業街亦有工廈的懸臂式簷篷因頂部防水層受損，石屎掉落，外露的鋼筋可見銹蝕嚴重。

此外，葵涌石籬打磚坪街有工廈懸臂式簷篷亦出現類似問題，簷篷部分石屎剝落處已新鋪石屎，但仍可見嚴重銹蝕發脹的鋼筋，賴指因新鋪石屎深度不足，未能「咬實」鋼筋，滲水後恐致新鋪石屎再次裂開剝落。

工廈外牆石屎剝落事件屢見不鮮，6月7日暴雨後，新蒲崗爵祿街1幢工廈外牆近窗框，一幅1米乘2米的石屎簷篷剝落墮下，飛散行車道及行人路；同月11日，1名冷氣技工在西環一幢工廈平台工作時，遭石屎擊中頭部當場昏迷。

「有人投訴先巡查，梗係唔理想啦。」議員陸頌雄直言，屋宇署在預防意外方面有所不足，未能及早要求有危險的工廈維修或翻新，而政府亦欠缺工廈外牆維護工程的相關津貼，不少業主因經濟問題放棄保養，致問題叢生。

屋宇署發言人表示，已向粉嶺及觀塘的工廈業主立案法團發信，敦促盡早自行安排所需修葺工程，亦擬向其餘上述樓宇的法團發出修葺令，並已發信敦促盡早安排修葺工程。

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