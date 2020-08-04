鄰近黃金海岸成優勢　屯門新盤首批沽清　「抗疫價」加推

有發展商在疫情下以「抗疫價」推出最新樓盤項目，入場費少於300萬港元。

屯門近年新盤一個接一個，該區生活配套及交通漸漸成熟，加上環境清幽，價格相宜，成為不少人上車的首選區分。有發展商在疫情下以「抗疫價」推出最新樓盤項目，入場費少於300萬港元。新盤開售首日185伙單位全部售罄，發展商加推123伙，項目最高折扣優惠維持不變。項目位置鄰近黃金海岸及哈羅國際學校，交通及生活配套均屬青山公路之中最好；設計方面，大樓外立面以「揚帆出海」主題設計，室內則以高樓底及設有多個用作收納的「聰明空間」為賣點，美觀及實用兼備。

由香港小輪及帝國集團合作的最新住宅項目「帝御」，位處屯門青山公路青山灣段，分3期共6座大樓，合共逾1700個單位。其中第1期「帝御．金灣」，涉611伙，提供開放式至兩房戶型，實用面積介乎207至548平方呎。發展商在疫情下推出「抗疫價」，第一張價單定價最低的開放式單位少於300萬港元就有交易，而最大的兩房半單位定價亦不用800萬港元。另外，大部分單位層與層之間的高度達約3.3米，空間感十足，配以「聰明空間」天花收納及玄關鞋櫃，充分利用每一寸空間作收納。

新盤開售首日185伙單位全部售罄，總成交金額約8.7億港元。發展商加推123伙，價單定價由314.7萬至767.2萬港元，呎價由13296至19313港元。項目最高折扣優惠維持6%不變，折實售價由295.8萬至721.2萬港元，呎價12498至18154港元。

項目提倡灣岸生活新方式，令住戶仿如在遊艇會度假一樣，設「春、夏、秋、冬」4大特色花園，植有約20米高印度橡樹及16米高的高山榕；設約25米長露天泳池、室外按摩池和數個淺水區域；以及於寧靜休憩空間加入香草、水果和蔬菜等植物種類，並供住客作瑜伽和太極等運動之用。

生活配套方面，項目毗鄰黃金海岸，住戶步行約5分鐘就能抵達遊艇會，區內有商場、超級市場及不同海景餐廳，滿足住客的膳食需要。如果想要多一點選擇，住客亦可選乘項目門口多條巴士線，加上發展商現正申請村巴來往屯門西鐵站，屆時住戶出行將更方便。另外，物業附近是英國貴族學府哈羅香港國際學校，預料可吸引家庭客或教職員入住。

作為未來新界西的交通樞紐，項目距離尖沙咀僅約30分鐘駕駛車程，往深圳灣口岸亦只需約15分鐘車程。其中屯門西繞道等道路開通後，將連接屯門至赤鱲角連接路及港深西部公路，交通網絡可望進一步擴大完善，日後屯門與深圳、廣州、中山、珠海、澳門等周邊城市將可連成1小時生活圈，變身大灣區內其中一個重要樞紐。