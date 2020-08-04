人大常委會商議員延任決定　譚耀宗指一般屬原則方向

全國人大常委會將於8月8日至11日在北京舉行，料將討論港府押後換屆立法會選舉及議會「真空期」等議題，全國人大常委譚耀宗今早(4日)在電台節目表示，屆時才知道換屆選舉押後一年及議會「真空期」如何填補，但原則及方向是避免再舉行選舉，相信會有多個方案。

問及人大常委會會否指名道姓部分議員能否延任一年時，譚認為，4名現屆議員再參選時不符合參選資格，被選舉主任裁定提名無效(DQ)，若延任一年會出現矛盾和「尷尬位」。他預料人大常委會的決定一般是原則方向，但他認為中央的處理方法要清晰，避免產生混亂，令港府執行時無所適從。

至於延任議員再宣誓一次是否可行方案，譚認為，宣誓及參選應該有一致性，若參選人簽署確認書擁護《基本法》及效忠特區，但選舉主任基於對方過往的行為決定不信納，他質疑再簽一次是否可以解決問題。他建議港府應利用往後一年的時間，研究電子及郵遞投票，令選舉更公正公道，並批評政府無藉口可推搪。

議員謝偉俊則以大機構重新聘請退休員工時列出條件為例，認為人大常委會在填補未來一年立法會議會真空期作決定時，可定出條件，包括要求擁護《基本法》及效忠特區，強調立法會整屆獲延任一年，不代表每名議員理所當然延任，又指就任宣誓只是形式及過程，並非完美及客觀準則去判斷是否擁護《基本法》及效忠特區。

他認為，選舉主任應完成整個程序，裁定提名是否有效，否則對早報名的參選人不公平。他亦指無想過專業議政梁繼昌及公民黨楊岳橋會被裁定提名無效，相信在中央眼中，有積極參與外國串連要求制裁內地及香港，是客觀上較嚴重的行為。