6間幼稚園停辦　教育局稱大部分獲資助已減低影響

教育局昨日(3日)宣布，因應疫情，全港學校所有面授課堂及校內活動繼續暫停，學校可如期開學但須改為網上教學等模式。自疫情開始，不少收取學費的幼稚園，都面臨學生退學的情況，導致財政困難，導致結業。教育局指，由本年初至昨日，共收到6間幼稚園和幼稚園暨幼兒中心確認停辦的通知，局方稱一直與幼稚園業界保持緊密聯繫，了解學校的關注。

局長楊潤雄昨指，幼稚園是自負盈虧模式運作，當中70%學生在現時幼稚園資助計劃下受惠，而大部分半日制課程學生亦免學費，因此認為對幼稚園的影響會減低。他亦明白完全沒有受政府資助的幼稚園會受到較大的壓力，但認為在過去不同時候亦有向他們提供資助及支援。

翻查資料，自停課以來，停辦的幼稚園包括位於銅鑼灣加寧街的Alison's Letterland International Kindergarten、屯門的宏廣國際幼稚園、九龍城的加拿大國際幼稚園、中西區的英國文化協會國際幼稚園，及大埔的伊頓國際幼稚園。