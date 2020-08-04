擬分階段復課半日　楊潤雄指中六中一等4班級優先

教育局昨日(3日)宣布，全港學校可於原定擬定日期開課，惟所有面授課程及校內活動暫停至另行通知。教育局局長楊潤雄今早(4日)在一個電台節目表示，中六學生需要面對公開考試，而中一、小六及小一則要面對新階段，要適應新學校，所以局方考慮日後分階段復課時，上述年級將優先復課，而每階段之間的時間可以縮短，並以安全為考量，復課先進行半日制為佳。

楊又指，按擬定日期開學但暫停面授課程的決定是困難的，強調要平衡學生健康及疫情發展，在禁聚令等措施下，難以安排10多20名學生在同一課室，小學及幼稚園學生自我控制能力較中學生低，未必可以做足社交距離措施，但如果一直延長暑假，學生會欠缺學習機會。

他續指，升中六的學生去年學習時間減少，學校難以在暑假補課，因此向考評局提出在調整校本評核之外，研究明年文憑試考試時間表時會考慮包括縮短考試時間及延後舉行，同時研究減少必修題。

至於幼稚園方面，楊表示學生年紀較小，或未需要網上學習，建議提供簡單工作紙或勞作。他續指，政府亦整體考慮支援各行各業，食物及衞生局及衞生防護中心也正考慮進行大規模檢測，當局將按學校環境及疫情發展決定是否為學生進行檢測。