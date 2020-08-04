警方放寬福利基金採購　140萬元以下僅需副處長批核

警察福利基金(基金)的採購程序放寬。警方在去年約11月修改了《警察通例》，由原來若涉超過50萬港元的購物或服務需進行招標遴選程序，並由基金投標委員會考慮及批核，至現時若介乎50萬至140萬港元的開支，僅交由警務處副處長（管理）批核即可。

根據現時警方公開的部分《警察通例》條文，當中指出若服務費用或購物金額在50萬港元以上，但不超過140萬港元，總警司（人事服務及職員關係科）通常會從符合指定要求的公司取得最少5份報價單，然後作出建議，呈交警務處副處長（管理）批核。

而據以往的制度，開支若超過50萬港元，總警司（人事服務及職員關係科）會邀請符合要求的公司、或承辦商以書面呈交投標書，而警察福利基金投標委員會主席亦會視乎情況，以及如獲悉少於5間公司或承辦商能承擔招標內容，會在報章刊登廣告，而招標遴選工作應提交警察福利基金投標委員會考慮及批核。現時上述規定，改為適用於140萬港元以上的開支。

警察福利基金投標委員會有5名成員，包括1名主席，由警務處副處長（管理）擔任；3名委員，包括財務總監、警察高級福利主任、及總物料供應主任（物料統籌）；和一名秘書，由行政主任（支援服務）1（人事服務及職員關係）擔任。

東網正向警方查詢，暫未有回覆。