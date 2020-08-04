美媒揭賓夕凡尼亞大學　收香港空殼公司300萬美元捐款

賓夕凡尼亞大學涉收取來自徐學青（小圖）名下公司的捐款。

美國《華盛頓自由燈塔》（Washington Free Beacon）周一（3日）報道，賓夕凡尼亞大學收到一筆來自香港神秘空殼公司的300萬美元（約2340萬港元）捐款。該公司持有人為一名上海地產商，曾捲入賄賂官員案但未被起訴，被指與中共關係密切。由於賓夕凡尼亞大學與該香港公司及上海商人均無表面關係，該筆捐款引起中共藉此加強對美國學術界影響力的質疑。

報道引述財務報表資料，發現賓夕凡尼亞大學去年收到一筆來自香港麗銘有限公司（Nice Famous Corporation Ltd）的300萬美元捐款。校方發言人回應時解釋，有關款項是來自該校商學院的「大客戶」、中國商人周忻的公司。但《自由燈塔》查冊發現，該公司實際上是由上海地產商徐學青完全擁有。

《自由燈塔》就此再向賓夕凡尼亞大學查詢，為何要將捐款稱作周忻所捐，校方未有回應。徐學青為上海九里亭街道商會會長，亦是上海市高爾夫球協會副主席，該球會成員包括多名中共高級官員。他名下的「上格時尚文化創意（上海）有限公司」，更每年獲上海市經濟及信息化委員會等政府機構贊助舉辦活動。

報道指，徐學青在2011年曾向上海市住房保障和房屋管理局原副局長陶校興，以名錶等賄賂。案件中陶被判無期徒刑，但徐卻未被起訴。美國外交政策理事會（AFPC）中國研究員索博利克（Michael Sobolik）分析，徐學青得以在中共嚴格打貪的情況下全身而退，反映他與中共有密切關係。

《自由燈塔》有派員前往麗銘有限公司在香港註冊的地址調查，卻發現上址實際是一間名為「得裕發展有限公司」（Double Rich Development Ltd）的礦物進出口商。霍士新聞則指，賓夕凡尼亞大學原先指的捐款人周忻，其名下公司「易居企業」（E-House）曾參與該大學於上海的活動；易居企業未有回應報道。