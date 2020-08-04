先遣隊成員到達位於大埔工業邨的華大基因。(曾紹良攝)

香港新冠肺炎的疫情肆虐，染病人數持續上升，早前內地核酸檢測支援隊的7名先遣隊成員來港，協助新冠病毒核酸檢測工作。今(4日)早上約9時許，先遣隊的成員離開酒店，到位於大埔工業邨的「華大基因」公司。擔任華昇診斷中心董事長的醫管局前主席胡定旭亦在場。

7名先遣隊隊員前日(2日)入住九龍維景酒店，昨日(3日)未有離開酒店，今早出發前往華大基因，抵埗後工作人員為他們量度體溫，預計他們將進入華大基因「火眼實驗室」，視察及展開一系列工作。而胡定旭則於昨早曾到酒店，與部分身穿「火眼實驗室」字樣衣服的人員交談。

「華大基因」為內地一間專門研究基因組的機構，於2010年在香港成立華大基因香港研發中心有限公司，總部設於大埔工業邨。港府早前宣布聘用兩間內地私營公司為香港提供病毒檢測，其中一間是「華大基因」開設的華昇診斷中心。

據內地媒體報道，華大基因營運的「火眼實驗室」已在北京、武漢、深圳及天津等13個城市啟動，每日檢測量達16萬人次。