新增17間食肆上疫榜 旺角稻香群組女患者日訪4食肆
2020年08月04日 11:30
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旺角雅蘭中心稻香群組的71歲女患者一日內到訪4間食肆。
新冠肺炎疫情持續，衞生防護中心昨晚(3日)更新確診者曾到訪的食肆及大廈名單，再多17間食肆上疫榜，當中更包括大學內的餐廳「香港大學黃克競樓Union Restaurant(EAT)」，以及中環國際金融中心的Shake Shack等。
另外，其中一名旺角雅蘭中心稻香「慶回歸」群組的71歲女患者，更一日內到訪4間食肆，包括黃大仙彩雲商場的大快活、桃園制作粥麵餐廳、一粥麵，以及雅蘭中心的迎囍。
「新增確診者到訪餐廳名單」
港島
●太古城中心 春水堂
●太古城中心 大家樂
●太古城建安閣 Délifrance
●柴灣杏花新城 譽點精緻點心
●中環國際金融中心 Shake Shack
●香港大學黃克競樓 Union Restaurant(EAT)
●石塘咀新景樓 讚記廚房
九龍
●黃大仙彩雲商場 桃園制作粥麵餐廳
●旺角雅蘭中心 迎囍
●旺角中心第1座 大家樂
●觀塘威利廣場 珠記冰室
新界
●屯門啟豐商場 小桃園餐廳小廚
●青衣長康邨第一商場 喜悅皇宮
●粉嶺港鐵站 美心西餅
●葵芳新都會廣場 euro go go
●坑口連理街 大快活
●屯門富泰商場 翠河餐廳
《香港疫慌》專頁: http://hk.on.cc/fea/hkdisease