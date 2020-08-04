新增17間食肆上疫榜　旺角稻香群組女患者日訪4食肆

旺角雅蘭中心稻香群組的71歲女患者一日內到訪4間食肆。

新冠肺炎疫情持續，衞生防護中心昨晚(3日)更新確診者曾到訪的食肆及大廈名單，再多17間食肆上疫榜，當中更包括大學內的餐廳「香港大學黃克競樓Union Restaurant(EAT)」，以及中環國際金融中心的Shake Shack等。

另外，其中一名旺角雅蘭中心稻香「慶回歸」群組的71歲女患者，更一日內到訪4間食肆，包括黃大仙彩雲商場的大快活、桃園制作粥麵餐廳、一粥麵，以及雅蘭中心的迎囍。

「新增確診者到訪餐廳名單」

港島

●太古城中心 春水堂

●太古城中心 大家樂

●太古城建安閣 Délifrance

●柴灣杏花新城 譽點精緻點心

●中環國際金融中心 Shake Shack

●香港大學黃克競樓 Union Restaurant(EAT)

●石塘咀新景樓 讚記廚房

九龍

●黃大仙彩雲商場 桃園制作粥麵餐廳

●旺角雅蘭中心 迎囍

●旺角中心第1座 大家樂

●觀塘威利廣場 珠記冰室

新界

●屯門啟豐商場 小桃園餐廳小廚

●青衣長康邨第一商場 喜悅皇宮

●粉嶺港鐵站 美心西餅

●葵芳新都會廣場 euro go go

●坑口連理街 大快活

●屯門富泰商場 翠河餐廳