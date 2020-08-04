新增17間食肆上疫榜　旺角稻香群組女患者日訪4食肆

2020年08月04日 11:30
  • 東網電視
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    旺角雅蘭中心稻香群組的71歲女患者一日內到訪4間食肆。
    新冠肺炎疫情持續，衞生防護中心昨晚(3日)更新確診者曾到訪的食肆及大廈名單，再多17間食肆上疫榜，當中更包括大學內的餐廳「香港大學黃克競樓Union Restaurant(EAT)」，以及中環國際金融中心的Shake Shack等。
    另外，其中一名旺角雅蘭中心稻香「慶回歸」群組的71歲女患者，更一日內到訪4間食肆，包括黃大仙彩雲商場的大快活、桃園制作粥麵餐廳、一粥麵，以及雅蘭中心的迎囍。
    「新增確診者到訪餐廳名單」
    港島
    ●太古城中心 春水堂
    ●太古城中心 大家樂
    ●太古城建安閣 Délifrance
    ●柴灣杏花新城 譽點精緻點心
    ●中環國際金融中心 Shake Shack
    ●香港大學黃克競樓 Union Restaurant(EAT)
    ●石塘咀新景樓 讚記廚房
    九龍
    ●黃大仙彩雲商場 桃園制作粥麵餐廳
    ●旺角雅蘭中心 迎囍
    ●旺角中心第1座 大家樂
    ●觀塘威利廣場 珠記冰室
    新界
    ●屯門啟豐商場 小桃園餐廳小廚
    ●青衣長康邨第一商場 喜悅皇宮
    ●粉嶺港鐵站 美心西餅
    ●葵芳新都會廣場 euro go go
    ●坑口連理街 大快活
    ●屯門富泰商場 翠河餐廳
    《香港疫慌》專頁: http://hk.on.cc/fea/hkdisease