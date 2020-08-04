環鳳街車房爆炸誤殺案月中判刑　官斥：做開無事就大安旨意

黃大仙環鳳街一個車房2015年發生爆炸，最終導致3人死亡及多人受傷。該車房的一名維修技工，被指在維修石油氣的士的氣缸時，沒有確保的士內的石油氣沒洩漏或積聚，最終導致爆炸發生，遭裁定3項誤殺罪成。法官今早（4日）聽取辯方求情後，進一步押後至8月17日判刑，期間37歲被告黎駿豪須繼續還押。

辯方求情時指，事發至今已有5年，期間被告飽受壓力煎熬，幸獲妻子不離不棄照顧。辯方又強調被告當時是按老闆指示工作，他當時只可選擇「劈炮唔撈」，但要作此選擇對被告而言有困難。

辯方指被告已婚，並與父母、妻子及3歲半的女兒同住。他雖只有中三程度，但曾於職業訓練局修讀汽車相關課程，其後更於九巴車廠工作了約12年，由學徒做起且曾獲得獎狀，直至2012年獲朋友介紹到涉案車房工作。

被告於事發前已打算結婚，但因本案而停辦婚禮，在他留醫期間，因覺得自己受傷後無用曾多次表示要與妻子分手，幸得妻子不離不棄且細心照顧，2人終於2016年結婚，翌年更誕下女兒。

辯方強調，本案因為要等候終審法院釐清誤殺罪的控罪元素，延至今年來能開審，5年來被告一直被壓力所籠罩以致悶悶不樂，他是家中經濟支柱，他在事件中仍受重傷，因傷患只能斷斷續續工作，現時於車房工作及兼職替特技公司維修汽車，月薪約有2萬多元，他非常擔心家人失去依靠。

法官明言，涉事車房從事的士承包一條龍服務，亦非首次進行類似的換氣泵工作，無事發生就有「做開無事就大安旨意」的心態，法庭在量刑時會考慮在內。

不過，法官接納案件確延遲了審訊，其延誤亦非被告所能控制，辯方就請法庭考慮被告的心理狀態及所承受的壓力，希望法庭盡量寬大處理。