工聯會斥泛民初選致選舉不公　促選管會研設關愛隊

郭偉強(右)促請選管會盡快展開有關「關愛隊」及境外投票等新措施的研究。(胡偉明攝)

民主派上月舉辦初選協調立法會選舉出選名單，被政府及建制派質疑破壞選舉公平。有政黨今午(4日)到選舉管理委員會所在的灣仔海港中心請願，要求選管會處理泛民初選所帶來的選舉不公問題，又促請選管會盡快展開有關「關愛隊」及境外投票等新措施的研究。

受「禁聚令」影響，工聯會僅派出兩名代表到選管會所在大樓的地下請願。對於選管會主席馮驊早前曾表示，認為泛民初選並無違反現有法例，議員郭偉強批評，初選涉嫌《選舉(舞弊及非法行為)條例》第7至9條，令部分有意參選人士無法參與立法會選舉，又質疑在提名期前舉辦初選是變相「偷步」。

郭又重提去年區議會選舉時的情況，強調有建制派議員辦事處被縱火，以及有人在投票當日堵塞票站，令部分市民無法投票。

由於政府早前宣布押後立法會選舉，改於明年9月5日舉行，郭認為選管會將有1年時間研究多項新措施，確保選舉免受選舉暴力威脅，以及能夠在疫情下如常舉行，敦促當局盡快開展有關「關愛隊」、電子派票及境外投票等新措施的研究。

此外，因應疫情嚴峻，選管會事前已知會二人不會派員接信。請願人士發言後，將請願信放在入口旁的花槽，隨即離開。