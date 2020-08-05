港區國安法被告申人身保護令　指不得保釋條文不適用

《港區國安法》實施後首名被檢控人士唐英傑(23歲)，在被收押1個月後入稟高院申請人身保護令，要求立即釋放他。由特首委任負責處理《港區國安法》案件的高院原訟庭法官周家明今天(5日)下午開庭處理該申請，但未有就申請理據聽取律師陳詞，把申請押後至本月20日再訊，以待與訟各方呈交誓章，期間唐繼續還押懲教署看管。

今天申請人唐英傑雖然有被帶到高院大樓，但他大部份時間均無進入犯人欄聽審。法官周家明解釋，人身保護令申請通常不會押解申請人入庭。直至與訟雙方與法庭達成共識，今次人身保護令申請將與保釋申請一同處理，申請人才被帶出庭。

今天申請人由資深大律師戴啟思代表。而律政司就把人身保護令和保釋申請分開兩隊律師處理，人身保護令申請由外判資深大律師孫靖乾負責，保釋申請則由高級助理刑事檢控專員周天行處理。

法官一開庭即表示，需要先釐清如何處理這兩宗申請，他透露律政司的立場，是申請人應先要求保釋，現階段申請人身保護令屬濫用程序，法庭應即時予以撤銷，否則律政司便需要時間呈交誓章與陳詞，就申請人針對《港區國安法》的爭議作出回應。

法官又提到，申請人一方對《港區國安法》的質疑，包括指其第42條規定，除非法官有充足理由相信被告不會繼續實施危害國家安全行為，否則不得准予保釋。戴啟思指以此條文的寫法，應只適用於已有罪在身的被告，換言之不適用於申請人。而法官亦指出，此條與《刑事訴訟程序條例》所訂，法庭如有實質理由相信被告會在獲保釋後犯罪，就毋須給予保釋的做法不同。

孫靖乾遂表示，需要逾一星期時間準備回應，當中包括《港區國安法》的立法歷史等，可於下周五（14日）呈交誓章。法官遂指示雙方在特定日期前呈交證供及回應，並排期於本月20日，同時審理人身保護令及保釋申請。

申請人唐英傑，被指於今年7月1日在灣仔駕駛插有「光復香港 時代革命」旗幟的電單車衝過3條警方防線，並最少撞傷3名警員。他事後被控違反《港區國安法》下的煽動他人分裂國家罪和恐怖活動罪，成為新法例實施後首名被檢控人士。