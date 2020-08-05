安老院舍成染疫重災　議員轟港府過去懶理衞生問題

新冠肺炎第三波疫情爆發，安老院舍是重災區，離世的確診者中更不乏長者，至昨日(4日)為止，單計屯門康和護老中心黃金分院群組的確診者已達38人，令外界關注私營院舍的環境、及人手問題。有議員批評，私營院舍環境參差、物資不足、人均面積以至人手比例過低，令疫情在院舍擴散。

公共醫療醫生協會會長馬仲儀醫生表示，由於安老院舍已停止外間探訪一段時間，相信感染源頭來自院舍職員等流動人士。她又認為，院舍中多個引發疫情爆發的原因，包括社署沒有要求護理員以下級別的職員接受衞生及感染控制培訓；私院地方狹窄，且空氣不流通；社署牌照部未有對院舍衞生情況作出監管等。她又稱，一些私營院舍曾向她反映，由於院舍在疫情下不敢接收新的病人，故在疫情下經營困難。

議員張超雄表示，現時已有13間老人院出現院舍爆發，當中約有84名院友確診，死亡率更高達逾13%，情況令人擔憂。在所有離世的確診者中，65歲以上的人佔逾90%。社福界議員邵家臻則稱，香港院舍問題包括人均面積小、人手比率低、院舍的交換員工制度、及大量臨時工的慣例，是疫情爆發的原因。

關注綜援低收入聯盟組織幹事李芝融稱，發現有老人院職員「連探熱都做唔好」，專業水準參差，加上不少私人院舍的人手僅達到法例要求，令職員工作量大、無時間細心地關心院友的身體狀況，亦沒有時間與院友家屬溝通。