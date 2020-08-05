血存量回升ㅤ紅十字會籲踴躍捐血以維持穩定

早前出現輸血中心職員及捐血者確診，或影響市民捐血意欲。紅十字會輸血服務中心指，捐血者及血存量在過去周末均有所上升，為了讓血存量維持穩定，呼籲市民未來繼續踴躍捐血。輸血服務中心行政及醫務總監李卓廣表示，上月底的血存量跌至極低水平，嚴重時每日只有約200人捐血，遠低於平日的約500人。

李又指，經過中心緊急呼籲後，過去的周末每日有約900人捐血，惟目前血存量仍然偏低，中心現正處理收集的血液，相信未來數日會回升至穩定。他強調，市民在捐血過程受感染的機會非常低，而透過血液傳染的風險亦很低，中心已辦妥防疫及安全措施。他提醒，為免有太多人在同一時間到輸血中心聚集，市民可致電或透過手機應用程式預約捐血。

香港急症醫學會會長溫光安指，大量失血、急性內出血、因嚴重創傷導致低血壓及低血色素的人士，均須盡快輸血，以保持血液循環，等候盡快安排做手術。他表示，急症室時常會遇到危急情況，須盡快為病人或傷者輸血，呼籲市民踴躍捐血。

溫指出，肝硬化、造紅血球及血小板功能衰退的病人，若出現內出血情況時，會因止血有困難而需盡快輸血或血小板，否則有機會引起嚴重併發症，增加死亡風險。他又指，腦出血情況惡化會引致日後出現行動或溝通問題，一旦失血未能及時止血，有機會導致多重器官因缺氧而衰竭，病人最後可能會因失救而死。