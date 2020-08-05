街市鼠患恐播疫　議員憂新冠戊肝「雙炎」夾撃

新冠肺炎疫情未受控，惟昨日(4日)爆出街市內疑有傳播，香港大學微生物學系講座教授袁國勇到兩個街市視察後指出，街市內的老鼠可能是播毒的途徑之一。惟港府滅鼠工作為人詬病，上年度花費兩億港元公帑滅鼠，但鼠患指數卻不跌反升，引入的新科技滅鼠器更淪為笑柄。有議員表示，本港踏入鼠患高峰的夏天，或會再現大鼠戊型肝炎，屆時本港恐會被雙「炎」夾擊，憂慮本港將淪為「疫城」。

港府近年聲稱大力打擊鼠患問題，惟「戰績」堪憂，前年引入的新式氣壓滅鼠器「一隻老鼠都捉唔到」，要改用傳統方法的老鼠籠，令15部、每部2000多港元的氣壓滅鼠器淪為廢物，浪費公帑。上個財政年度動用兩億港元公帑滅鼠，共44378隻，平均每隻老鼠要花逾4000港元，惟鼠患投訴宗數及鼠患指數卻不跌反升。而去年的整體鼠患參考指數為4.2%，創過去10年新高，被外界批評「講就天下無敵，做就有心無力」。

本港至今已錄得11宗大鼠戊型肝炎，冠絕全球。香港蟲害管理學會主席陳澤森多次批評，大鼠戊型肝炎病毒橫行，源於港府長期打擊鼠患不力，指食環署利用外判商滅鼠，但未能有效去監測外判商工作，鼠餌馬虎放置，後巷積水又潮濕，鼠餌藥效消退快，根本無法滅鼠，這些得過且過的捕鼠方式便是港府滅鼠不力的死因。他建議成立地區的滅鼠獨立監測小組，監測外判商滅鼠工作，否則鼠患只會年復一年，纏港不休。

議員郭家麒亦表示，本港踏入鼠患高峰的夏天，或會再現大鼠戊型肝炎，屆時本港恐會被雙「炎」夾擊，對情況感非常憂慮。他坦言，對食環署轄下街市的骯髒程度感震驚，在晚市堂食禁令下，街市是不少市民每日須踏足之地，惟政府縱容街市鼠患問題，令市民須冒風險買菜。

街市的衞生情況一直未有改善，郭認為，是由於食環署的前線員工執勤上有問題，加上食環署利用外判商滅鼠，惟外判商即使滅鼠上毫無成績，仍可獲得薪金，令鼠患一直未有改善。不過，他強調，現時已屬生死關頭，認為政府應立即整頓相關問題。