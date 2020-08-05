跟車工攜摺刀雷射筆　因控方未能證明意圖脫罪

一名跟車工被指去年10月初身攜長23厘米摺刀及一支雷射筆遇查，他否認在公眾地方管有攻擊性武器罪，今日（5日）在觀塘法院被裁定罪名不成立。裁判官雖然不接納被告說正去行山的說法，形容他在深夜管有涉案物品的行徑可疑，但由於控方無法在毫無合理疑點情況下證明他有傷人意圖，遂裁定他脫罪。

28歲被告陳文健，被控於2019年10月3日，在將軍澳唐德街9號將軍澳中心地下對開，管有一把黑色摺刀及鐳射筆，意圖將其作非法用途使用。涉案摺刀長23厘米，被搜獲時是摺起，雷射筆則與底蓋分開。

裁判官裁決時指，被告自辯稱攜帶涉案摺刀和雷射筆是用作行山之用，但被告當時沒有帶水，其實又可以用電話照明，根本毋須帶雷射筆，故不接納他的解釋。

此外，事發時被告袋中放着口罩，而在過往警民衝突中，不少示威者均同時管有雷射筆和口罩，因此推論被告也許曾經參與或有預謀公眾活動，而事實上，該處附近不久前才發生傷人事件。

不過，裁判官同時指出，被告衣着沒可疑，身上也沒有帶着一般示威者的保護裝備。同時，他被截查前並無可疑舉動，遇查後他也有即時向警員解釋物品用途。而控方未能具體證明被告傷人意圖，故裁定他罪名不成立，涉案物品亦會交還予他。