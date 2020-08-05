南亞船員入住翠雅山房　除罩相見釀播毒危機

本港新冠肺炎確診個案數字達3755宗，早前港府容許來港船員獲港府豁免強制檢疫，其後釀成第三波疫情爆發。東網接獲報料指，大批已來港船員正入住美孚的翠雅山房旅館，期間有人「除罩相見」，於旅館內聊天閒談。

東網記者今日曾到翠雅山房視察，發現有多名南亞裔船員入住「翠雅山房」，並集中居於該旅館的A座範圍。記者逗留視察期間，發現該批船員不時進出旅館，部分人會於大堂聚會聊天，亦有人於旅館門外「除罩相見」；於房間樓層的走廊，亦發現有南亞裔住客未有戴上口罩，亦有其他住客和職員不時經過樓層。

但有關住客尚算自律，未有離開旅館範圍，亦不時有外賣送到旅館內。記者向酒店職員查詢房間情況，職員指房間已經爆滿，未知何時再有空缺；對於有船員入住的情況，職員指已安排有關人士到指定樓層居住，避免安排其他住客居住在同一層。

今年2月初，港府因隔離中心未能應付檢疫人士數目急升情況，將美孚翠雅山房安排用作檢疫中心，一度令當區居民不滿；惟翠雅山房於上月已經不再用作檢疫用途。

食物及衞生局回覆表示，政府租用饒宗頣文化館作檢疫中心的合約已屆滿，已於7月初將文化館交還，並非政府指定檢疫中心。