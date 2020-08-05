確診印傭曾與32名外傭同住　部分已入屋工作恐播毒

新冠肺炎疫情持續擴散，一名確診印傭於潛伏期內曾與約30名外傭共住宿舍，由於這批外傭更已覓新僱主，令病毒傳播鏈有機會全港大爆發。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君今日(5日)公布，涉事印傭於8月1日發燒，並於昨日(4日)確診。她自上月20日離開前僱主寓所後，於上月22至23日與28名外傭同住灣仔駱克道一個宿舍，其後於30至31日，再於銅鑼灣傭譽僱傭中心宿舍與4名外傭同住。至於確診印傭上月23日至30日的去向仍在調查中。

衞生防護中心表示，由於與涉事印傭同住的外傭，已陸續覓得新工並赴僱主居所，中心正展開追蹤，並會為她們做病毒檢測及要求檢疫，中心亦會聯絡涉事僱傭公司了解其餘外傭去向及情況。

醫院管理局總行政經理(質素及標準)劉家獻公布，截至今早9時呈報157宗懷疑個案，至今共有43名確診病人於公立醫院離世。過去24小時有174人出院，總計2314名病人出院。現有1235名確診者分別於19間醫院，鯉魚門渡假村及亞博館留醫，45人情況危殆，53人情況嚴重，1137人穩定。目前公立醫院已啟用1222張負壓病床，使用率為72%，已啟用668間負壓病房，使用率為76%。