向來港菲傭放2300萬貴利付中介費　財務公司4男女被捕

今年4月，警方毒品調查科財富調查組接獲舉報，針對一間財務公司的放債活動進行調查，得悉其以即將來港工作的外籍傭工為放債目標，並以高息向他們提供貸款，實際年利率達105至195厘不等，遠超香港法例《放債人條例》60厘的法定標準，涉及款項共約2,300萬港元。警方在今日(5日)展開行動，以涉嫌「串謀以過高利率放貸」及「洗黑錢」拘捕涉事公司的2男2女(52至74歲)。

毒品調查科財富調查組女總督察鄧凱彤表示，根據調查所得，借款人在菲律賓當地的財務公司簽署合約，借款以披索為單位，折合港幣約4,000至8,000元不等。借款人須在來港3至6個月以內、連本帶利歸還6,400港元至14,000港元。由於受害人需要金錢支持來港的中介費用，公司又無標明屬高利貸借款，受害人不知道實際年利率，懵然不知受騙。

涉事公司在去年開始運作，鄧凱彤指於去年1月至今年2月期間，該公司處理懷疑涉及高利貸的款項，估計高達約2,300萬港元。行動中，警方檢獲電腦、約30萬港元現金、銀行卡、大量借據及欠單等，並凍結相關銀行戶口內約500萬港元的存款。警方會詳細檢視借貸記錄，並與相關人士會面，以確定受害人數目。所有被捕人士獲准保釋候查，需於9月上旬向警方報到。警方行動仍會繼續，不排除再有拘捕行動。

警方指出，非法放債、高利貸及洗黑錢屬嚴重罪行，根據香港法例第163章《放債人條例》，任何人以超過實際年利率60厘提供貸款，一經定罪，最高可判監10年及罰款500萬港元；根據香港法例第4455章《有組織及嚴重罪行條例》，洗黑錢一經定罪，最高刑罰是監禁14年及罰款500萬港元。由於非法放債往往因無受害人出面指證，令涉案者逍遙法外，警方呼籲案中受害人挺身而出，以將不法分子繩之以法。