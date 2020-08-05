涉在校門放火3男生提堂　其中2人須還押候訊

青衣長康邨樂善堂梁植偉紀念中學於5月25日及7月24日先後遭人用伸縮棍破壞多道玻璃校門，以及遭淋潑汽油和投擲燃燒物。事後警方拘捕3名懷疑涉案該校男學生，控告他們縱火、管有攻擊性武器及刑事毀壞等罪。3人今（5日）被押往西九龍法院提訊，暫時毋須答辯。裁判官把案押至9月30日再訊，等待警方進一步調查。案件押後期間，其中一人准以1萬港元保釋、須守宵禁令及不得離港；其餘兩人須還押監房看管。

本案3名被告均為涉案學校的中四生。控罪指，18歲被告關昊侃及16歲男生於今年7月24日，在樂善堂梁植偉紀念中學外用火損壞屬於該校門的花槽及牆身。另16歲男生再被控於今年5月25日與另一人損壞上址的玻璃門，以及於8月4日在青衣長宏邨宏文樓某單位內管有兩支伸縮棍，意圖作非法用途。

另一18歲被告鄭梓健，則被控於今年7月24日，串謀另外兩被告用火損壞該校門外的花槽及牆身。他獲准保釋候訊。

辯方律師向法庭投訴指，16歲男生在青衣警署內被一名警長威逼利誘去招認，該警長恫嚇他若不承認刑毀，就會加控他暴動罪，如他認罪便會以警司警誡方式處理。