內地收緊跨境貨車司機措施 　工會指太「辣」變被迫停工

新冠肺炎疫情持續，內地政府收緊對跨境貨車司機的防疫措施。工聯會及業界認為有關措施推行過急及「太辣」，司機難以符合要求。

內地政府加強對跨境貨車司機的入境限制，但工聯會會長吳秋北及業界代表對措施感到不滿。貨櫃運輸業職工總會主席陳迪手表示，內地政府推行措施過急，亦未能完善推行。新措施下居於「疫廈」的司機需停工14日，但有約30名個案是住在鄰廈，亦被誤列入停工名單。

此外，新措施規定跨境司機需即日往返，不准在內地過夜，更需於8小時內回港，否則會被取消跨境工作資格。陳迪手指司機於8小時內回港時間太緊迫，而且令部分長期居內地的司機「有家歸不得」，建議於口岸設置專門酒店為司機提供臨時棲身之所。

陳迪手指高峰時期有約1.2萬名跨境貨車司機，現時只有約8000人可以開工，指很多司機「手停口停」零收入，希望香港政府可向司機提供1萬港元應急錢 ，解決燃眉之急。

吳秋北指香港依靠跨境司機運送貨運物資，有關措施會影響香港市民的生活便利。吳建議特區政府為跨境司機作檢測，再逐步推行「健康碼」，防疫同時可以盡快恢復經濟活動。