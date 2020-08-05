澳門過去2日逾1.4萬次病毒核酸檢測　借用酒店作醫學觀察

澳門連續40天沒有新增新冠肺炎確診病例，維持46宗確診個案，而所有患者全部已康復出院，澳門過去2天共開展逾1.4萬次病毒核酸檢測。同時，澳門將借用氹仔金寶來酒店作醫學觀察指定酒店。

澳門旅遊局公共關係處處長劉鳳池表示，今(5日)有1,115人在指定酒店接受醫學觀察，包括519名本地居民、54名外僱和542名遊客。

另外，澳門旅遊局表示，今起借用氹仔金寶來酒店作醫學觀察指定酒店，可提供450間房間，同時將借用位於澳門半島、可提供46間房間的英京酒店，為往返澳門及香港貨船上登岸的船員提供休息。

劉鳳池表示，英京酒店位置靠近貨船靠岸常用的南舢舨碼頭，經衞生局人員視察，符合衞生防疫要求，相關船員登岸後，將採取閉環管理，而英京酒店只供船員休息之用，不會安排需醫學觀察人士入住。

衞生局傳染病防制暨疾病監測部協調員梁亦好表示，安排涉及5間貨船公司，共42名船員。而船員可選擇不上岸留在船上，昨日首天實施閉環管理，共有9名船員上岸，其他人則選擇留在船上。