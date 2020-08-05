新圍污水廠溢流污水　工程由鄭若驊丈夫潘樂陶公司承接

律政司司長鄭若驊丈夫潘樂陶旗下公司安樂工程再涉風波，該公司承接的元朗新圍污水處理廠改善工程，早前測試新過濾系統時有污水溢流到測試範圍外，而且新系統在測試中隔濾垃圾的效率，比現有過濾系統少約83%。渠務署回覆承認相關測試曾出現溢流，但指情況屬預計之內。

元朗新圍污水處理廠改善工程造價達25.7億港元，由安樂工程、得利滿及中國港灣聯營承辦。今年6月下旬，承建商測試新過濾系統，期間有污水排放到測試範圍外的一個水井，井內有垃圾，事後有人將井內污水抽走。

新過濾系統於測試期間處理了9.1萬立方米污水，隔濾出0.5噸垃圾，則平均每1萬立方米污水可隔濾到54.9公斤垃圾。但該廠現有過濾系統於同一次測試中，處理了60.9萬立方米污水，隔濾出18.8噸垃圾，平均每1萬立方米污水可隔濾到308.7公斤垃圾，前者的過濾效率比後者減少約83%。

安樂工程回覆指，事件已向渠務署匯報。渠務署則回覆指，承建商已預計到有部分經過處理及符合標準的排放水，可能會輕微溢流至未啟用設施，承建商已預備泵機將溢流的水泵回至預設管道排放，而相關水井內的垃圾是工地物料，未有被一同排放。

至於新舊系統的過濾比率，渠務署指兩套系統不同，新系統能更有效減少篩除物中的水分，降低其重量和體積，故測試所得的新系統篩除物重量較少，與預期相若。