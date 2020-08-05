運輸署重啟均速偵測試驗計劃　荃灣路下月安裝4部攝影機

運輸署重啟「偵察平均車速攝影機系統試驗計劃」，擬在荃灣路一帶安裝4個均速攝影機，監測該路的車速情況。該署稱試驗路段為近永基路至荃灣官立小學的一段荃灣路西行線，料安裝工程將於9月完成，之後會進行為期6個月的試驗，但試驗計劃期間所得的車輛超速資料不會用作檢控。

該署向葵青區議會交通及運輸委員會提交文件交代計劃，指均速攝影機是偵速攝影機的一種，在多個海外地區普遍使用，該系統在較長路段偵察車輛的平均車速，以監察駕駛活動，令駕駛者更注意在整個路段上的車速。均速攝影機所佔空間較傳統偵速攝影機小，安裝上比較靈活，海外經驗反映安裝該系統後，發生交通意外的比率和傷亡數字均有下降現象。

文件稱據警務處資料，近年超速駕駛情況有上升趨勢，而荃灣路過往有超速駕駛的情況，該路段有較少出入點，但沒有足夠空間安裝傳統偵速攝影機，故該署和警務處選擇於該路測試均速攝影機系統。

該署稱已委託機電工程署進行設計，攝影機可辨認駛經出入點的車輛和車牌號碼，以及記錄經過出入點的時間，從而計算車輛的平均車速，署方會豎設道標提醒駕駛者快將進入偵察車速路段。該署又稱攝影機系統會嚴格遵守《個人資料（私隱）條例》的要求，只會從車輛後方拍攝，以取得車牌號碼資料，若車輛無超速，相片和車牌號碼會即時在控制器內刪除。

該署曾於2013年就該系統的試驗計劃諮詢當時的立法會交通事務委員會，惟有部分委員認為當時尚未能證實該系統的成本效益，亦未能證實該系統比現有偵察車速攝影機優勝，故當時未有推行該試驗計劃。