理大成德堂宿生確診ㅤ一名緊密接觸者仍待化驗結果

疫情持續肆虐，香港理工大學學生會今日（5日）在Facebook發文指，今午理大宿舍14樓成德堂出現首宗宿舍確診個案。據學生會了解後，該確診者有兩名緊密接觸者，其中一名經檢測後證實沒有確診，另一名則仍等待化驗結果公布，相關隔離措施需等待衞生防護中心進一步指示。理大校方回覆查詢時確認有關情況。

學生會指，校方於今日傍晚約6時半向全體紅磡宿生發電郵，指宿方於今日接獲一名成德宿生確診個案的通知；根據閘機記錄，該名宿生在上月29日離開宿舍後沒有返回宿舍。該名宿生沒有室友，有兩位套房室友（共用洗手間及浴室），兩名套房室友均於昨日（4日）進行化驗，一名呈陰性，另一名等待結果。宿方已加強清潔及消毒程序，正在等候衞生防疫中心的進一步指示。

據學生會查詢，校方指現階段需等候衞生防護中心指示，目前並無打算安排全體宿生進行化驗。學生會又指，第三學期之宿生需在本月9日前退宿，惟不少學生對宿舍現況感到十分擔憂。校方指，明白同學憂慮，會積極考慮延遲退宿期限，又指會盡力配合宿生需要。