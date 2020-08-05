遍布食物殘渣衞生差　街市成老鼠天地到處覓食

新冠肺炎疫情持續擴散，食環署轄下紅磡與土瓜灣街市累計多宗確診個案，有區議員批評，各街市有鼠患情況引致病毒傳播風險。東網記者今（5日）曾到多個街市視察，均發現多個街市衞生情況欠佳，四周均見食物殘渣，更引來老鼠出沒偷食。其中深水埗北河街街市晚上7時許，更見到有「一家三口」的老鼠在肉檔外覓食，即使附近有行人經過亦肆無忌憚，猶如老鼠天地。

深水埗北河街街市於晚上8時關閉，大部分檔口於7時左右已陸續收檔，東網記者在晚上7時45分於一個肉檔前，發現地上布滿肉碎殘渣，有老鼠見機不可失，即時衝出舖面覓食，最高峰時曾有3隻老鼠於舖外開餐。雖然距離兩個舖位的魚檔仍有營業，亦有市民光顧，但老鼠未有理會，照常開餐。

北河街街市衞生環境差劣，記者亦目睹有老鼠由肉檔衝出行人路，再到對面檔口，兩旁的坑渠滿是食物廚餘和殘渣；其中部分肉檔未有完全落閘，老鼠更在舖位間「自出自入」。

至於位於觀塘瑞和街街市亦有老鼠出沒，雖然食環署清潔工人於街市內清潔，但仍有不少老鼠在街市外圍伺機而動，四出覓食。

另外，紅磡街市今亦有食環署人員清潔消毒，但街市內部亦見到有老鼠快速閃過。