南亞幫外傭播毒　港府早埋惡果

本港疫情嚴峻，南亞假難民仍添煩添亂。東網今(5日)揭發深水埗「南亞賭場」長期聚集疑似假難民「脫罩」聚賭，假日港島大批外傭亦聚集「趁墟」，公然開爐煮食並兜售。學者批評，政府後知後覺，一直未有設置禁閉營，以及退出《聯合國禁止酷刑公約》，以徹底解決假難民禍港問題。另外，早於兩年前，已有議員提出設立外傭活動中心，為外傭提供休閒空間，惟政府同樣置之不理，埋下播毒危機。

深水埗是南亞人聚集的「重災區」，石硤尾街休憩花園經常有至少3張賭枱賭啤牌，約20人聚集，清一色為南亞人。他們由下午賭至傍晚，大部分人沒有戴上口罩，又有人吐痰、吸煙，衞生環境惡劣。

雖然確診個案中包括不少外傭，但近期周日的中區及銅鑼灣，大批外傭依然「墟冚」如昔，部分沒有戴上口罩席地而坐，而群組間相距不足1.5米的社交距離，有人更即場烹煮熟食出售，又有南亞小販違法販賣。

南亞幫假難民藉免遣返聲請滯留香港長達數年，無惡不作成為本港毒瘤，帶來嚴重治安問題，如今更影響公眾衞生安全。理工大學專業及持續教育學院講師陳偉強指，政府一直未有積極解決假難民禍港的根源問題，促請政府盡快建立禁閉式難民營，以及退出《聯合國禁止酷刑公約》，以免假難民繼續為禍。

至於外傭欠缺休閒空間，港英政府曾於1994年推出外傭中心計劃，把7間學校於周末借出的校舍闢作外傭活動中心，現時香港只有1間海外家庭傭工中心，僅能容納1800名外傭。議員容海恩早年曾向政府提出，提供休閒設施予外傭，惟一直未有進展。她指，政府應與外傭團體加強溝通，提供資源發展外傭中心，供外傭在假日能「有瓦遮頭」，「政府應該睇吓可唔可以分配到一啲社區空間或者改建工廈，畀到休閒嘅地方啲外傭。」