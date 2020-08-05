政Whats噏：各界要求加碼援助　政府則暗示閂水喉

香港爆發第3波疫情，各行各業都受到衝擊，市民飯碗不保，唔少業界同政黨已促請政府加碼派錢同推出抗疫基金3.0，即係第3輪防疫抗疫基金，但政府日前話財政資源有限，唔可以無止境咁提供援助同紓困措施。呢番說話令人質疑政府係做緊期望管理，想壓低市民推加碼補貼嘅期望，但依家市民嗌晒救命，政府呢啲「語言偽術」呃唔到人，而班議員肯定咬住政府唔放。

話說財政司司長陳茂波日前發表網誌，話好擔心香港經濟情況，話第3季經濟或者會承受更大壓力。佢話「防疫抗疫」同「穩住經濟」係要守住嘅兩條戰線，佢話政府會研究點樣盡力提供支援，之不過財政資源始終有限，無止境嘅政府援助同紓困唔可能係長久之策，更加唔係解決問題嘅辦法。

佢咁講，隨即被質疑政府喺咪閂定水喉。事關泛民建制都早前力促政府推出第3輪防疫抗疫基金，同埋加碼向全民派錢。有幾個建制派政黨促請政府要正視疫情持續，認為政府唔止要「撐企業、保就業」，仲應該「救失業」，將更多喺早前兩輪未獲支援嘅行業納入第三輪嘅主要支援對象。議員何君堯亦認為要加碼推出防疫抗疫基金3.0，支援自僱人士、自由工作者同早前無被涵蓋的行業。

另一議員陳凱欣建議政府向早前已登記1萬元「現金發放計劃」嘅市民，額外發放5千元。由於持久抗疫為市民帶嚟額外財政負擔，政府應該向基層失業人士提供「救命錢」，幫助市民購買防疫物資。另外，資助亦可以幫到有需要嘅市民做私營病毒檢測服務，以免因為財政問題而耽誤治療。

議員鄺俊宇更批評政府成日以為防疫抗疫基金覆蓋範圍好大，事實上有好多漏網之魚，認為要加推防疫抗疫基金3.0，仲應該直接加碼向全民派錢。佢計過條數，政府庫房儲備有逾萬億元，而向全民派錢1萬元只需7百億元公帑，話與其用巨額公帑興建明日大嶼「倒錢落海」，不如向市民「回水」。

鄺俊宇仲引用其他國家例子都係因應疫情，靈活加碼派錢幫助有需要嘅市民，當中包括加拿大、新加坡等地。其中日本最初只係針對收入減少嘅市民，向佢哋發放三十萬日圓(約2萬港元)，之後就改為無分年齡同收入，全民發放10萬日圓(約7300港元)。

無論建制同民主派開晒口叫政府做多啲嘢，相關官員咪使旨意扮聾耳陳聽唔到呀！