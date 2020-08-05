3私營化驗所檢測逾9萬次揭31人初步確診　費用300元起跳

新冠肺炎持續擴散，港府早前進行大規模病毒檢測，並聲稱市場上僅得3間化驗所能短時間內提供數以萬計規模的核酸檢測服務。港府晚上(5日)發聲明指，截至昨日(4日)，3間私營化驗所已為安老院舍、殘疾人士院舍及護養院員工、特殊學校宿舍部員工、的士及小巴司機、食肆員工、街市租戶及員工，及物業管理界別前線員工進行超過9萬次檢測，當中有31個樣本呈初步陽性。

政府指，3間私營化驗所分別是華大基因開設的華昇診斷中心、中國檢驗有限公司的子公司中龍檢驗認證(香港)有限公司及Prenetics，政府會審視相關檢測成本以確保採購費用合理，而現時視乎是否需要上門採集樣本及所涉及的物流工作，每個檢測收費約由300多港元起，考慮到疫情持續反覆，政府將來需要採購更多私營檢測服務，目前仍在與個別服務提供者商討，現階段不宜公開個別服務提供者的費用細節，以免影響進一步的商討及採購安排。

此外，內地核酸檢測支援隊的先遣隊周日(2日)到港提供協助，但醫學界有部分意見認為相關人士來港未有按規定接受14天檢疫隔離。港府回應指，現時法例容許豁免某特定人士接受強制檢疫，而為香港供應病毒檢測服務的公司或組織相關技術人員亦屬豁免範圍，截至昨日(4日)共有215名人士獲得豁免檢疫。至於周日從內地抵港的7名先遣人員，在抵港時均持有72小時內的核酸檢測的陰性結果。