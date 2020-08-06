藍巴勒海峽兩度現油膜　環團指或影響食物鏈 　

海事處由本年初至今，在全港水域共清理過19宗油污個案，平均每月逾2宗，可見油污問題屢見不鮮，亦令人關注海洋生態受到破壞。有市民指出位於葵涌外的醉酒灣（藍巴勒海峽東岸），今年初及早前均出現漏油事件，懷疑是否涉及非法排污；海事處即時作出跟進及清理，但表示2次事件均未能找到污染源頭。環保組織指油污問題有機會影響食物鏈，認為漁船應暫時停止在附近水域捕魚。

居於葵涌一帶的陳先生表示，平時均會留意葵涌海面的情況，發現有船隻長期泊在醉酒灣入口周邊，且不時見到海面上出現波光粼粼的油污，懷疑出現漏油事件；他指有關情況持續多年，惟近期疫情爆發，油污面積越來越大，約有10米乘10米，認為情況越趨嚴重。

環境保護署回覆指，本周一接獲有關投訴及了解情況後，確認油污位置接近醉酒灣公眾貨物裝卸區，已即時轉介海事處跟進及清理。海事處則回覆稱，今年1月及8月3日，在藍巴勒海峽一帶曾出現油膜漂浮海面個案，均未能找到油膜的來源；處方又指8月3日曾下大雨，估計當日有可能是雨水將油漬經由附近雨水渠帶進海裏，處方會提醒藍巴勒海峽周邊的持份者要保持海港清潔。根據紀錄，藍巴勒海峽避風塘於今年1月，曾發現有面積約5米乘5米的油膜漂浮。

世界自然基金會海洋保育經理林言霞表示，油污問題有機會影響海鳥安全，因海鳥在水面覓食時，身體有機會沾到油污從而影響牠的活動及體溫。另外大範圍油污亦會阻隔空氣穿透海面，令海面出現缺氧，對於需上水呼吸的海洋生物尤為影響。她表示須留意海面是否出現長期污染問題，因為海洋生物一旦吸入油污，難以分解而聚積在體內，從而進入食物鏈，她建議漁船應暫時停止在附近水域捕魚。