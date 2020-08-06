何志平專欄：平安是福

疫情日益嚴重，呆在家裏，幸好資訊無疆界，朋友們發來各方各類的消息，特別是西方媒體不上載的新聞。

在地球的另一面，多個大城市騷亂不止，遊行暴動到處，一波又一波，沒完沒了的。七月尾還有多個大城市發生警民衝突。

事緣起因在兩個月前的五月二十五日，美國北部明尼蘇達州裏的一個四十六歲的非裔男子，小喬治‧佛洛依德，因為涉嫌使用一張二十元假美鈔而被白種人的員警用膝頭跪着頸部而喪命。隨後引發全國及世界各地的狂烈反應，抗議種族歧視和白人員警的過度武力，每州每地區各個角落都群情激動，民眾傾巢而出，遊行集結驟變為打、砸、搶。社會各階層都回應參與，情緒洶湧，一發不可收拾。

那時候，我所在的看守所內，被關的，三分之二是非裔男子，另三分之一是西班牙語裔的。他們在電視上看着，電台上聽着，熱血沸騰， 亦有人藉故向白人警衞挑釁生事，跟着下來的又是大封鎖，全面搜索，整幢看守所都被戒嚴，所有電視機都被關掉，一切跟外界的接觸，新聞，消息，都被隔絕了。

在那裏，看到聽到的，都是與這個暴力社會有關的，在那個國家，人們解決問題的方法，是用拳頭和槍桿子。

二百多年來了，也快三百年的進化，還是回到初到這新世界的那樣子，用槍枝武力來維護每個人的自身安全。美國民眾擁有的槍枝，是全球最多的。但實際資料是沒有記錄統計的，為着保障群眾的私隱和擁有槍械的權利，該國的法律是不允許任何機構有這樣的資料，有多少美國人有槍械？只能夠用問卷調查來得個概念。

根據一個2019年的調研，30%美國人擁有槍枝，而43%的人家裏有人擁有槍。男的43%懷槍，女的17%。35%白種人擁有槍枝，而19%的非裔黑人、15%西班牙語裔人擁有槍。而這又多是中產階級人士居多。政治立場保守的，40%有槍，政治立場開放的18%有槍。45%共和黨員、16%民主黨員擁槍。

67%的有槍人士都說是為了保障個人安全而自備槍械。如果社區民眾很多人都有槍而我沒有的話，我的安危便掌握在別人手裏！

半世紀之前，在美國念醫學院的時候，外科的必修一項是槍傷的處理。還記得當實習時在醫院的急症室當值時，差不多每天都要治理槍傷的病號。香港的醫院裏，偶爾碰到一個槍傷的個案便不得了，在院的醫學生和醫生們都擠到手術室看如何處理！

而在美國，近年來每年都有近四萬人「死」於槍傷，這還沒算中槍而死不了的！那就是每天全國有超過一百人被子彈殺死！若把這頻率（每年每十萬人有十二人被槍殺）放在香港，那麼每日便有兩個香港人被槍殺！這是多麼可怕的一回事。

但在美國，這都是司空見慣的常態。在那裏的街上行走，隨時碰到子彈橫飛的局面，傷了死了都不知道為啥！惟有自求多福，買一把手槍自衞吧！

你們看！香港真是福地一片。我們都可在這裏平安的居住，不用每天都活在子彈的陰影、槍傷的威脅下。

平安是福。

平安，要珍惜，要感恩。