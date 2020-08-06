警搗深水埗地下竹館　10人被捕兼收禁聚令告票

深水埗警區特別職務隊探員，根據線報及經深入調查後，昨日(5日)下午約5時30分，突擊搜查長沙灣道206號至210號一單位，搗破一個懷疑非法麻雀賭檔，共拘捕10名男女，其中一名49歲姓麥女子涉嫌「管理賭博場所」及違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》（第599F章）；其餘一名男子、一名內地男子及7名女子，年齡介乎46至80歲，則涉嫌「在賭博場所內賭博」及違反《預防及控制疾病（禁止群組聚集）條例》（第599G章），警員已向被捕人作出檢控或票控，當中該名內地男子同時涉嫌「逾期逗留」被捕。

行動中，警方檢獲兩張電動麻雀枱、兩副麻雀及約1,200港元賭款。所有被捕人已被扣留調查。警方重申，根據香港法例148章《賭博條例》，經營賭博場所及在賭博場所內賭博屬嚴重罪行，前者一經定罪最高可判罰款500萬港元及監禁7年，後者一經定罪最高可判罰款3萬港元及監禁9個月。

此外，《預防及控制疾病（禁止羣組聚集）規例》（第599G章）訂明，禁止於公眾地方進行多於二人的群組聚集。警方呼籲大家顧己及人，嚴格遵守相關法例，以協助控制疫情及減低病毒在社區傳播的風險。