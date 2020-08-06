保就業審批慢致錯失其他補貼　僱主借錢出糧「賠了夫人又折兵」

保就業計劃遲通知，連累僱主錯失百萬元資助！港府豪花810億港元推出保就業計劃，首期計劃補貼約16萬名僱主支薪，有約12,000多人因不符合申請資格而不獲批補貼。有僱主向東網投訴，今年5月遞交申請，但至本周二(4日)才獲通知申請不獲批，令他錯過發展局的建造業保就業計劃，痛失百多萬港元補貼。為支付工資，他早前向財務公司借錢約70萬港元，惟最終「兩頭唔到岸」獲零政府資助，狠批政府「推僱主去死」。

建築公司負責人梁先生表示，早於3個月前申請保就業計劃，並按規定未有解僱任何員工，期望得到135萬港元補貼，因此向財務公司借錢出糧，現已借約70萬港元。他指，過去2個月多次透過電話及電郵追問申請情況，惟秘書處職員只着他耐心等候。日前終獲通知申請不獲批，因強積金戶口不符合計劃規定。

梁指，雖然知道發展局防疫抗疫基金下的建造業「長散工」保就業計劃，但為免被指欺騙政府資助，沒有作出雙重申請，打算收到保就業計劃申請結果後，才轉為申請建造業計劃，惟本月始收到保就業計劃申請不獲批，令他趕不及申請已在7月31日截止的建造業計劃，最終「賠了夫人又折兵」。以其公司約50名員工計算，如建造業計劃的申請獲批，每名合資格僱員可獲36,000港元補助金，其公司獲約180萬港元補貼。

他透露，同行有3名僱主有相同遭遇，狠斥政府欺騙市民，「推僱主去死」，一方面推出補貼計劃要求僱主不要裁員，另一方面卻遲遲不通知申請結果，最終他獲得零資助，更欠下財務公司債務。他明言，公司開業10多年，打算即時解僱所有員工，因已捱了數月，財政狀況並不樂觀，形容即將面臨破產。東網正就梁先生個案向保就業計劃秘書處查詢。