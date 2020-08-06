東方日報A2：食環消毒草率　街市鼠患猖獗

街市爆疫未停，新冠肺炎確診群組續增，大鼠戊肝隨時殺到，雙疫夾擊令市民寢食難安！食物環境衞生署轄下多個街市接連爆發染疫個案，港府急急關閉街市大清洗，惟不少檔販均指該署清潔工作馬虎，活家禽糞便攙雜食物遍地皆是，鼠蹤處處，檔販與鼠共存，形容老鼠「大隻過手掌」。區議員斥港府工作草率，措施未能有效減低病毒傳播，對市民健康置諸不理。

深水埗北河街街市早前出現十七宗確診個案，有檔主批評食環署職員每晚的清潔馬虎，只是隨意沖洗便算。記者昨巡視發現該街市衞生環境十分惡劣，街市內仍有出售活家禽，地上有多攤污水，家禽糞便混雜食物殘渣，即使戴上口罩，仍能嗅到異味。街市地方狹窄，不少市民埋身選取貨品，亦有檔主在人流甚多的情況下除下口罩用膳。入夜後，一眾老鼠即空群而出，四處尋找美食，部分檔口更有三至四隻老鼠聚集，即使有人經過亦不閃避，似乎早已熟悉與人共聚。

深水埗區議員李庭豐指，第三波疫情爆發後，街市內有最少見四、五隻老鼠，懷疑街市內已窩藏老鼠。他指圍繞北河街街市的四條街有多個攤檔，加上現時食肆晚市禁堂食，更多區內街坊，甚至區外人前來買菜，容易聚集人群，加大傳播風險。他表示，儘管部門現時加派人手清潔街市，惟街市外的排檔有菜檔貨物亂放，易堆積垃圾，同時有少數族裔人士在大南街擺檔，令食環署難以恒常清洗街道，建議政府考慮全面或局部暫停街市一或兩日進行徹底消毒，同時應限制人流。

另有九宗確診個案的觀塘瑞和街街市情況惡劣，街市通風設備亦不佳，有不少蔬菜及垃圾棄置在地面，食物殘渣成老鼠天堂。有檔主表示每日都有「大隻過手掌」大小的老鼠四處走。當區區議員柯創盛指，鼠患問題已久，街市管理向來亦不貼地，現時疫情嚴峻但清潔工作仍不到位，建議要做好監督工作，否則再加強清潔亦是枉然。

紅磡與土瓜灣街市近日爆出新增個案，連同魚檔檔主合共數十名街市員工中招。九龍城區議員任國棟表示，食環署在上月二十四日關閉紅磡街市清洗，但他指清洗位置只為公眾地方，不會清洗關上閘的檔舖，任續稱，清洗當日更見有老鼠從檔舖竄出，「即使做了多次大清洗，都仍可以在街市內見到老鼠」，他指街市鼠患問題普遍，街坊多次投訴亦未有理會。

他又指，政府未有要求檔戶更換魚檔內冰及水，擔心會存在病毒。大部分市政街市未有體溫探測器，設有的街市又未覆蓋全部出入口，例如紅磡街市有三個出入口，但僅一個出入口設有體溫探測器，北河街街市五個出入口亦只有一個設有體溫探測器。

紅磡街市連同又出現確診個案的土瓜灣街市停業兩天，等待化驗結果。因應疫情，食環署早前為三十多個位於港島、九龍及新界區的公眾街市進行深層清潔消毒工作，當中包括紅磡街市，另又在六個人流較多街市加設體溫探測系統。

食環署回應，已加強轄下街市防疫措施及清潔消毒工作，又指街市承辦商或防治蟲鼠組人員定期在街市內提供防治蟲鼠，該署亦經常透過不同渠道提醒街市檔販要時刻保持檔內清潔衞生，並適當處理食物殘渣及勤加清理廢物，避免堆放雜物，消除引致鼠患因素。

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