網民熱話：爸爸式暗黑料理　香橙撈飯囡囡超捧場

芒果糯米飯大家食得多，香橙配白飯又試過未？近日網上有家庭主婦分享老公所煮的「新奇」菜式，竟用香橙配以白飯，卻離奇獲3歲女兒讚賞，令網民忍俊不禁。

日前有家庭主婦在Facebook專頁「Day Day Explode 日日爆」投稿，分享一則煮飯軼事，又附上照片，展示丈夫的「作品」。據該太太所言，丈夫並不懂煮飯，平日都是她與家傭準備好食物。有次家中兩位懂煮食的女士沒有準備，這位丈夫便不得不施展廚藝，做出這道「暗黑料理」作女兒午餐，就如圖片所見，材料非常簡單，只有「香橙」及「白飯」。連丈夫自己也深知不妙，一臉尷尬地告知太太。

豈料女兒吃過「橙加飯」後，竟覺得非常美味，喜歡得一聽見太太叫丈夫再「煮」多一次予她拍照上網分享時，立即雙眼發光，不用催促便大快朵頤，令太太哭笑不得。

網民們亦被此軼事逗樂，表示「自己不時都會水果撈飯」，亦笑言「食飯食到核」，不過有人就表示「轉做榴槤就唔同講法啦」。

網民有話說：

KwanKin Cheung：芒果糯米飯有對手了

Crystal Chan：可以做橙丼

Chow Wai Keung：加啲杏仁碎更加有咬口

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