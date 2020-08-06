筲箕灣避風塘女浮屍　證實為失蹤人士　

今早(6日)7時42分，筲箕灣避風塘對開約40米海面，有人形物體漂浮，由附近船隻乘客發現報警求助。水警趕至現場，撈起一名年中年女子，當場證實死亡。遺體被移送至岸邊後，警員以帳篷遮蓋。事主身上沒有身份證明文件，經警方調查，其後證實事主姓雷(44歲)，她為一名失蹤人士，於昨日(5日)在柴灣區被報失蹤。警方稍後聯絡死者家人到場認屍。警方於現場沒有檢獲遺書，初步調查相信事件沒有可疑。

筲箕灣避風塘昨日亦有人遇溺，早上(5日)8時許，一名姓洪(73歲)婦人被船家發現在海中載浮載沉。消防接報到場將事主救起，惜送院搶救後不治。

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