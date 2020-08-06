台經辦網上預約辦理赴台文件　10月中前爆滿

台北經濟文化辦事處（下稱台經辦）周一（3日）推出網上預約系統，以便港人在預約辦理赴台文件，推出不足2天名額已滿，目前今年10月19日前的各時段皆已額滿。

陸委會周三（5日）指，為配合防疫，台經辦改以電話預約方式受理案件，避免出現人潮聚集情況。不過，相關申辦文書驗證案件數近半年明顯增加，為方便民眾辦理，遂增設網路預約系統，加快處理速度，緊急或急難案件優先處理。有報道指，目前由台灣派駐的台經辦人員僅12人，部分人士簽證將陸續到期，最後到期日為明年中。陸委會表示，人事安排依相關程序辦理，台經辦如常運作。

台經辦預約服務系統的文件申請類別分為簽證、護照及文件證明等3項；在文件證明類別則分為移民、學生、商業及一般共4類。

中原移民顧問(香港)許大衛表示，台灣當局審批簽證文件的速度一向不快，現在台經辦因應疫情關係推出的網上預約服務，在10月中前均已爆滿，預料整體的批核時間將會更慢。許提醒有意移民台灣的港人，以往申請移民簽證一般需時半年，惟現在則至少預留1年時間，才可辦妥。

另一方面，目前移民台灣的申請門檻提高，規定申請人需要開設實體店經營和僱用台灣本地人，許指在時間慢和門檻改變的情況下，影響了港人移民台灣的意欲，更有部分客人轉為考慮移民到較低門檻的歐洲小國或日本的投資移民。

香港中華廠商聯合會會長吳宏斌則指，近半年以來因疫情影響，香港與台灣的貿易互動關係大為減少，面對面的實際交往更大減70%至80%。吳舉例指出，自己也擁有在台產業，惟現時因兩地互有檢疫令實施，故他為免麻煩，便寧可透過網上指揮在台業務。

吳續指，相信赴台簽證的網上預約服務爆滿，將進一步影響兩地的經貿活動，而部分娶了台灣妻子的廠商會會員，近半年想要家庭團聚亦相當困難和不便。