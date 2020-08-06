宿舍人數翻倍外傭恐成超級播毒群組　中介促加快簽證審批

新冠肺炎疫情嚴峻，「中招」印傭在潛伏期內，先後於兩間宿舍與32位外傭同住，恐新增外傭群組。僱傭代理協會主席張結民今(6日)表示，港府因應疫情，延長離職外傭留港時間，讓他們尋覓新工，惟入境處審批簽證時間需時長達2個月，中介公司宿舍接待的外傭較以往翻倍，20多人要瑟縮於僅300多平方呎的宿舍。

張結民在電台節目表示，港府因應疫情，延長離職外傭的留港時間，雖然外傭一般很快便能找到新僱主，但入境處審批新工作簽證需時長達2個月，期間外傭只能寄居中介公司的宿舍，宿舍近月接待外傭人數較以往翻倍，恐釀成播毒危機。他又提到，新加坡早前已出現外勞宿舍爆疫，認為本港現時才出現首宗個案實屬幸運，促請入境處加快審批，解決問題。

人力資源仲介協會主席廖翠蘭亦指，入境處需約2個月才批出新簽證，估計全港外傭宿舍約有6000名外傭寄居，其公司亦有兩個外傭宿舍，強調已加強防疫措施，包括要求外傭量體溫，以及在宿舍全程戴口罩等，惟她坦言，部分中介公司的宿舍狹小擠迫，有外傭甚至要席地而睡。雖然未來恐現外傭群組，惟廖有信心事件不會影響港人聘用外傭的意欲。