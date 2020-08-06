憂現醫療事故無懲處　林志釉促內地檢測隊按港制度註冊

近日中央派內地核酸檢測支援隊來港加強病毒檢測，醫務委員會5名業外委員及審裁員，昨日(5日)發聲明，要求當局須確保內地人員按香港制度註冊。醫委會業外委員林志釉今早(6日)在電台節目表示，要求內地醫護人員遵從本港註冊制度並非不合理，又指醫委會可以加快審核內地支援隊申請臨時註冊。

他表示，醫委會近期沒有收到內地到港人員的相關申請，關注相關人員是否符合香港需求的醫療水平、工作質素等。他又批評，政府封鎖內地人員的消息，認為若內地人員不受香港法例規管，一旦發生醫療事故，也沒相應懲處機制。他續指，若政府為內地支援隊申請臨時註冊，醫委會將加快審核，最快半小時即可完成。

對於政府曾解釋，支援化驗的內地技術人員不受香港制度規限，林則認為，如果內地支援隊不進行檢測工作，則毋須親自來港，透過視像會議與本港人員溝通即可。

今日傍晚6時10分，率領「內地核酸檢測支援隊」的廣東省衞健委二級巡視員余德文到達本港，並入住支援隊所在的九龍維景酒店，其後酒店職員亦從車尾架搬出數個紙皮箱和行李推進酒店內。據了解，有一名聯絡員隨行。