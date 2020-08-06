何栢良促7000宿舍外傭做檢測　暫停海外傭工輸入

新冠肺炎持續在香港蔓延，有確診印傭先後在兩間宿舍與逾30名外傭同住，恐有外傭群組爆發危機。香港大學感染及傳染病中心總監何栢良今早(6日)在電台節目表示，今次是香港首宗源頭不明的外傭本地確診個案，情況令人擔心，政府應考慮暫停海外傭工輸入安排。

他指該名確診印傭在入住兩間宿舍之間，約有一星期行程未明，更橫跨星期六日，擔心可能因周末參與聚會而受感染，若於宿舍或聚集期間發生傳播，牽連可能很大。現時約有6000至7000名外傭在宿舍居住，他建議政府應將今次事件視為宿舍群組爆發，聯絡外傭中介公司，為宿舍外傭收集樣本做檢測，預料可於一兩日內完成。

他又以新加坡外勞宿舍爆發疫情事件為例，指港府要有危機感，一旦外傭宿舍有確診個案，應啟動後備設施進行檢疫及隔離，安排外傭前往指定地方隔離，不應進行原地檢疫，而外傭在等候結果期間不能外出，應作類似場所小區管理，否則難以追蹤。而僱主應與外僱公司商討留在香港的外傭轉約前，是否需要到酒店隔離14天，但相關費用應由僱主負擔。

他又稱，不認為第三波疫情有緩和情況，他指疫情由7月初至今延綿不斷，因為追蹤工作太慢，而警方亦應加強禁聚令的執法。對於周末時多個地方繼續有外傭聚集，他認為警方應一視同仁，以同一把尺執法，一旦發現某些熱門地方有大量人群聚集，警方就應該舉藍旗警告，要求人群散開，甚至作出票控。