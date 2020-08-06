調查指三分一港人疫情下收入減少　料3個月內受裁員影響

新冠肺炎疫情影響經濟，有銀行調查顯示，近三分一受訪港人在疫情期間收入減少，有35%受訪港人甚至預計未來3至6個月會受裁員影響。

渣打銀行在7月初訪問約12000名來自12個不同地區人士，進行有關消費者在疫情期間財務狀況及就業前景的調查。調查顯示，疫情對自僱人士造成的影響最大，有36%香港受訪自僱人士表示收入減少，表示過去1個月貸款增加的自僱人士更達48%。

不少香港受訪者預期未來3至6個月的就業狀況會出現重大轉變，包括：裁員（35%）、工時下跌（40%）、薪金減少（37%）。18至24歲的年輕人對能夠成功度過疫情的信心較低，有41%預期會被裁員，亦有54%預期工時會減少。

另外，以收入減少而言，在香港，28%受訪者表示在過去1個月收入減少，低於全球平均的34%。但普遍港人對個人財務前景感到悲觀，只有36%受訪人士預計其收入會在未來3至6個月改善，低於中國的50%、台灣的41%以及印尼的45%。