逾2萬人申請政府文書助理主任　11人爭奪1職位

兩年一度的助理文書主任公開招聘計劃今日（6日）截止申請，公務員事務局回覆東網查詢時表示，截至今日(6日)上午9時，助理文書主任招聘計劃收到約2.34萬份申請，即至少11人爭奪1職位。

公務員事務局局長聶德權昨（5日）於社交網站表示，計劃目標是聘請2000名助理文書主任，申請反應理想，現已收到超過2萬份申請，即至少10人爭奪1職位。他又透露，該局將進行新一輪文書助理公開招聘，擬於2年內招聘約2000名文書助理，並在下月起開展數個學位職系的招聘，包括政務主任和行政主任等，會適時公布招聘詳情。

助理文書主任公開招聘計劃今日截止申請，聶德權呼籲有興趣申請的市民把握時間，盡快遞交申請。申請人只需考獲中學文憑考試或香港會考5科第2級成績即合乎資格，起薪點達15,560港元，除在該局網站遞交申請外，申請人亦可把申請書郵寄到該局一般職系處，或向民政事務總署各區民政事務處民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取。

助理文書主任會被調派往各決策局及部門工作，負責一般行政支援、文書職務和提供前線服務。申請人須通過技能測驗，包括中文及英文文書處理速度測驗，以及一般商業電腦軟件應用知識測驗，才會獲邀參加遴選面試。